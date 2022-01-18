被視為大陸半導體國家隊的紫光集團，去年驚傳債務高達上千億元人民幣，相關債權人於去年以紫光集團不能清償到期債務，向法院申請對紫光集團進行破產重整，當中還傳出將由阿里巴巴與浙江國資組成聯合體、以500億元人民幣接手，後來改為紫智路建廣集團，光董事長趙偉國更一度抗議重整案無效。最新消息指出，北京法院批准紫光集團合併重整計畫，趙偉國時代正式落幕。

紫光集團去年7月公告，紫光集團收到北京市第一中級人民法院送達的《通知書》，相關債權人徽商银行以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請對紫光集團進行破產重整。紫光集團表示，將依法全面配合法院進行司法審查，積極推進債務風險化解工作，支持法院依法維護債權人合法權益。

紫光集團第一大股東、北京清華大學通過清華控股持有51%股權，也在債權人聲請破產重整後進駐管理人團隊，但傳出與趙偉國的人馬北京健坤集團發生衝突，甚至趙偉國也對外宣稱重整案無效，引發爭議。

不過，紫光集團17日公告，北京市第一中級人民法院裁定批准紫光集團，以及子公司紫光通信、紫光資本、紫光大器投資、紫光卓遠股權投資、紫光通信投資、紫光春華投資等7家企業實質合併重整計畫，終止紫光集團有限公司等7家企業重整程序。

從重整計畫內容來看，這波重整將由智路資本、建廣資產主導，將出資600億元人民幣，截至2021年11月19日，紫光集團債務高達1426億元人民幣(近6200億元新台幣)。隨著計畫持續推進，在獲得法院裁定後，重整程序將進入下一個階段，600多億元人民幣資金也在今年3月前陸續到位。

紫光集團於1993年在清華大學科技開發總公司基礎上成立，趙偉國於2010年接手紫光集團，並在2013年砸17.8億美元收購展訊通信，隔年以9.1億美元收購大陸IC設計廠銳迪科，當年在兩岸半導體業界掀起旋風，甚至趙偉國曾揚言入股台積電、買下聯發科的豪語，不過，急速擴張卻沒有帶動營運表現大幅增長，反而導致紫光集團欠下大批債務又無法及時償還，最終導致這家大陸半導體國家隊走上破產重整命運，趙偉國所帶動的紅色供應鏈併購風潮也暫告一段落。