生技廠開拓健康防護商機出奇招！普生（4117）宣布旗下「oh care 歐克威爾」自有品牌與大甲鎮瀾宮媽祖首度聯名打造超「蘋安」的「媽祖ㄟ福囡水」禮盒，尚未正式登場就已經詢問度超高，消費者踴躍登記預購。普生表示，大甲媽祖的重新詮釋結合「oh care 歐克威爾」口腔大精靈作為最強「神」守護，精緻又時髦，深受準爸媽擁戴，是今年相爭送禮的好選擇。

普生旗下自有品牌「oh care 歐克威爾」包括兒童口腔護理、成人口腔護理、肌膚護理及居家潔淨等系列產品線，選用業界唯一高親膚性、天然溫和且全球獨家專利抗菌胜（月太）配方P113+成份所研發製成，其P113+為篩選自人體萃取自口腔唾液中天然、穩定及溫和抗菌蛋白，屬於人體天然防護機制的抗菌胜（月太），並通過美國FDA Phase Iib及台灣SGS檢驗，具有高達99％的抑菌功效、且可抵抗超過40種常見細菌。

普生指出，今年首度與大甲鎮瀾宮跨界合作，主打虎年最「蘋安」的「神」保佑，以大甲鎮瀾宮媽祖與口腔大精靈做完美的結合；「媽祖ㄟ福囡水」禮盒便是希望在這個特殊時期，從「漉一漉，噴一噴」開始。第一波1/17–1/26 年前到貨，早鳥預購88折，贈紅包袋及禮袋；滿額3500元再贈大甲鎮瀾宮光明燈。第二波1/28–2/8 年後到貨，同享預購88折，贈禮袋。