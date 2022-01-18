環保署18日進行南部科學園區臺南園區三期基地開發計畫環境影響說明書審查，由於南科二期可租用土地相當稀少，因此進行第三期規劃。不過環評委員認為，由於開發面積大，對環境有顯著不利影響，經過閉門會議討論後，結論要求開發單位進入較嚴格的二階環評程序，預估時程至少晚一年以上。

科技部表示，考量國內現有科學園區發展漸趨飽和，南科管理局所轄台南園區及高雄園區目前土地出租率均達9成，已不足供產業成長發展。臺南園區開發面積約1043公頃，統計至今年（2021）9月底，臺南園區土地出租率達99.56%，進駐廠商產業別包含有積體電路、光電、生物技術、通訊、智慧機械及邊等產業，已共有310家廠商核准進駐，面積為529.90公頃，已租用土地面積為527.58公頃，可出租土地僅剩2.32公頃。

科技部說，本次計畫總面積93.62 公頃，其中事業專用區48.23公頃，公共設施用地45，39公頃，預計引進四大類產業聚落分別為半導體、智慧機械、精準健康及產業創新等業種，預計引進就業人口約5250人。

不過環評委員認為，由於本案開發面積達93.62公頃，且包圍八角寮疑似遺址，另依據開發基地生態調查結果發現有保育類物種環頸雉，專案小組審查認定本案開發對八角寮疑似遺址及當地生態環境有嚴重影響之虞，建議應繼續進行第二階段環境影響評估。