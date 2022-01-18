台灣大哥大旗下行動閱讀平台MyBook於18日公布2021年度用戶閱讀趨勢，受疫情影響，民眾線上閱讀需求增溫，MyBook年度總閱讀時數再度突破百萬小時，創下歷年新高，會員數成長近4成，用戶平均閱讀量更提升至6.2本書，相較去年成長48%。 其中會員最關注理財投資與心靈成長類型書籍。此外，民眾線上購書的意願也大幅提升，MyBook於momo商城推出的線上書展，不僅創下購書人數年成長超過兩倍的好成績，也帶動MyBook年輕讀者大幅成長，20~39歲用戶比例首度過半。

迎接虎年，MyBook除攜手momo推出多樣新春購書活動外，更大方送出總價值超過10萬元的購書金，陪伴讀者樂讀迎新春。

電子書具備購書無接觸、隨買即看的特性，疫情下成為許多人閱讀首選，而隨著MyBook平台上動漫、輕小說等書籍持續增加，越來越多年輕族群加入MyBook平台，相較過往平台用戶以40歲以上讀者為主，2021年MyBook會員年齡層下降，20~29歲用戶與30~39歲用戶占比分別提升至18%與34%，佔總體會員數52%，會員的閱讀習慣也發生轉變，過往閱讀高峰為上下班通勤期間，去年則改以睡前22:00-24:00，以及午休時段12:00-14:00為主，長時間居家防疫更激發民眾自主學習動力，學習類型樂讀包《互動學外語》訂閱數較前年成長近一倍。

2021年MyBook閱讀關鍵字為投資理財，年度暢銷書籍排行前十名中就有五本理財書籍入榜，此類型書籍銷售量年成長更高達55%，其中《原子習慣》連續兩年入榜前三名，《致富心態》、《投資最重要的事》兩本新書也穩居榜上。心靈成長書籍《【1書+1日記】3分鐘未來日記》、《與成功有約：高效能人士的七個習慣》也深獲讀者喜愛，入榜暢銷書前十名。而改編為全球票房破億電影《沙丘》的原著小說《沙丘六部曲》則成為年度黑馬，衝上排行第二名，也是唯一入榜的文學類作品。

此外，MyBook也公布年度議題文章排行榜，前三名皆為投資類文章，包含台股操作策略、美股市場、活用美元指數理財，顯見疫情下的金融活動仍為民眾最關注議題。

喜迎新年，MyBook攜手momo推出買電子書送購書金活動，凡於1月21日至2月10日間在momo購買MyBook電子書，不限消費金額即可獲得88元購書抵用券(限量1000組，送完為止)，活動期間內購書滿199元、399元再分別加碼抽168元、888元電子書抵用券。1月22日當天購買MyBook《雜誌看到飽》年卡只要5.5折優惠價799元，現省632元(原價1431元)。

此外，即日起momo電子書館開運占星專區88折，購書再送鹿港天后宮媽祖點燈金，祝福讀者平安順遂一整。