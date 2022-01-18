襯衫被當床單回收！住院視障翁好心急 暖警不放棄尋回

台中一名高齡76歲的視障王姓老翁，因腰椎不適獨自到中國醫藥大學附設醫院急診就醫，他將證件、現金等重要財物，放在襯衫口袋之中，卻在轉到普通病房後發現襯衫不見了，心急如焚報警求助，護理師想起老翁轉換床位時背部下方有一條「土色布料」，顏色與床單顏色十分相近，懷疑是被清潔人員誤當床單回收，果然在污物間找到這件重要的襯衫。

台中市警二分局文正派出所日前獲報有失明長者在醫院遺失重要證件及財物，警員顏家彬、林俞秀趕赴醫院，確認老翁在急診室的床位後，前往調閱監視器，然而由於鏡頭角度，加上醫護人員、病患家屬人來人往，觀看許久未能有所進展，兩名員警轉而另尋他法，再度回到了急診室，一一詢問護理師是否對於老翁有印象，幸好一名眼尖的護理師提供線索，想起在協助老翁轉換床位時，有瞥見老翁背部下方有一條「土色布料」，顏色與床單顏色十分相近，猜測就是老翁的襯衫，憂心被清潔人員誤當床單回收。

員警與清潔人員回到污物間，拿出污衣一件一件翻找，果不其然，翻出一件土色襯衫，內有老翁重要證件、印章和新台幣7千元，總算替年邁又失明的老翁找回重要財物，眾人都鬆了一口氣，清潔人員忍不住詢問員警「不覺得這顏色很像嗎？」幸虧員警、護理師、清潔人員熱心積極協助，讓王姓老翁終於能夠安心休養！

分局長陳家銘表示，111年加強重要節日安全維護工作以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」為三大工作主軸，春節期間，除用心於治安及交通工作，員警更秉持「為民服務」的精神，殷切關懷弱勢及提供民眾必要協助，讓市民朋友平安快樂過好年！