中央各部會5倍券8大加碼券全數開完獎，共產生27組身分證末尾碼的「國家級邊緣人」，台南市政府上個月結合業者推出「國家級邊緣人台南限定優惠」大受歡迎後，由於有民眾認為只抽中紙本藝FUN券的11組身分證兩碼才是「真正的邊緣人」，因此市府決定再推出「國家級邊緣人台南限定優惠2.0」，除了納入這群人外，優惠店家也從63家增加為68家，希望讓不同形式的邊緣人來台南都可享有小確幸。

市府觀旅局長郭貞慧指出，「國家級邊緣人台南限定優惠」措施推出後，短短1個月官網就暴增14萬多次點閱數；但有民眾認為，只抽中紙本藝FUN券的11組身分證末兩碼才是「真正的邊緣人」，因為紙本藝FUN券規定只限「65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者」登記，因此許多人身分不符無法領券，加上又喪失「國家級邊緣人」的資格，無法領取各式各樣的邊緣人優惠，真讓人「藍瘦香菇」。

市長黃偉哲表示，「藍瘦」與「香菇」的聲音市府都聽見了，除了原本的27組身分末兩碼，此次更加碼納入紙本藝FUN券11組身分證末兩碼的民眾，特別推出「國家級邊緣人台南限定優惠2.0」，優惠店家也從原本的63家增加為68家。

郭貞慧表示，只抽中紙本藝FUN券的11組身分證末兩碼為「06、08、28、31、6、47、52、56、65、72、76」，再加上原本27組身分證末兩碼的民眾，只要到台南特定店家出示身分證件，就可享有每間店家的優惠方案。