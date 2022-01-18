統一投信股票團隊2021年交出亮麗報酬，在國內外五大基金類型，有七檔基金奪下年度績效冠亞軍，驗證了「好的團隊是百花齊放，不會一枝獨秀」。2022年進入美國啟動升息及縮減資產負債表的階段，股市由浮濫資金推動的單邊向上已結束，將轉為指數大箱型震盪、個股依業績表現的格局，主動基金藉由團隊專業研究及選股操作，積極創造超額報酬，建議投資人持續透過績優團隊好基金，定期定額來參與景氣回春的基本面行情。

統一投信不只提供投資人績優好基金，更進一步幫投資人降低初始成本，即日起線上申購統一全系列基金，可享定期定額/日日扣「終身０手續費」，線上開戶成功再送紅利「2000點」，紅利可用以折抵單筆申購手續費，優惠活動至2022/3/31。新春優惠活動也可以和其他常態活動並用，例如已經是統一投信客戶的A先生推薦親友開戶，開戶成功後，兩人都可獲得紅利1000點，若A先生推薦滿5人，不但可累積獲得5000點、還再加贈3000點，總共可獲得紅利8000點。

盤點統一投信2021年度成績，台股基金方面，台股加權指數年度漲幅23.66％，統一旗下九檔台股基金繳出平均58.77％的好績效，其中，統一黑馬基金在國內一般股票型1年期績效82.16％，排名第一，遠優於同類平均42.9％。統一奔騰基金在國內科技股票型1年期以86.55％拿下亞軍。這兩檔基金不只短期亮眼，三年、五年的累積報酬同樣都是名列前茅。

海外股票基金方面，2021年度全球一般股票型冠亞軍皆由統一投信包辦，統一全球智聯網AIoT基金以27.84％排名第一，這檔基金成立二年以來，始終維持著領先同業的表現，是相當銳利的新秀基金。而成立較久的統一全球新科技基金以26.39％跟在後，差距微小，拉長到3年期，累積報酬率198.99％排名第一，是同類型平均57.62％的三倍之多，老大哥的領跑地位相當超前。這兩檔基金都是全球布局、聚焦科技股，投資風格及區域比重不同，喜好A股者可選擇中國比重較高的統一全球智聯網AIoT基金，偏愛美股的可選擇統一全球新科技基金。

大中華股票型2021年因A股疲弱令不少人失望，此類型基金全體平均報酬負5.7％，然而，在逆風之中，統一投信兩檔基金卻還是交出二成以上的正報酬，主要依靠選股操作得宜，統一大中華中小基金1年績效27.66％排名第一、統一強漢基金22.08％排名第二，兩檔基金中長期累積報酬率同樣都是排名在前。

至於亞洲股票型基金的1年、2年、3年冠軍則是由統一新亞洲科技能源基金全拿，1年報酬率29.61％遠勝同型平均的1.61％，2年與3年都有翻倍表現，這檔基金主要聚焦中、台、日、韓等東北亞國家，主題鮮明，鎖定新科技、新能源趨勢，也是值得長期投資的好基金。