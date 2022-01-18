證交所原副總羅贊興於16日屆齡退休，證交所今（18）日召開董事會，通過由原交易部協理謝俊欽升任副總，此外，也有多位副理獲得拔擢升任經理。證交所表示，上述人事案，均有待主管機關核定。

包括原電腦作業部副理隆章琨升任資服務部經理、原監視部副理劉麗瑜升任企劃研究部經理、企劃研究部經理邱元贊調任上市一部經理、資訊服務部經理田重偉調任電腦作業部經理。