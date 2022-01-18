羅贊興退休 證交所董事會通過謝俊欽升任副總 17:222022/01/18 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所原副總羅贊興於16日屆齡退休，證交所今（18）日召開董事會，通過由原交易部協理謝俊欽升任副總，此外，也有多位副理獲得拔擢升任經理。證交所表示，上述人事案，均有待主管機關核定。 包括原電腦作業部副理隆章琨升任資服務部經理、原監視部副理劉麗瑜升任企劃研究部經理、企劃研究部經理邱元贊調任上市一部經理、資訊服務部經理田重偉調任電腦作業部經理。 證交所攜手社大 去年辦50場投資講座 1分鐘讀財經》證交所下令千萬證券戶21日前須做這件事防駭 否則金鑰將遭凍結 #部經理 #證交所 #升任 #副總 #羅贊興 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中二補選選前之夜 林靜儀烏日造勢晚會氣氛熱 19:082022/01/08 政治 證交所邀券商 研議強化資安 04:102022/01/10 投資理財 陳騰芳流轉 細說28年採訪趣聞 04:102022/01/18 焦點要聞 證交所審議通過晉弘股票上市案 18:352022/01/12 財經 證交所董事會通過來頡及鼎基兩上市案、基勝-KY下市案 17:022022/01/18 財經 高階警人事異動 陳家欽拔擢資安人才 04:102022/01/13 社會新聞 智慧台灣投資論壇圓滿成功 實體線上引資大獲好評 13:122022/01/10 財經 《證交所》證交所修正創新板2規範 放寬交易資格 16:482022/01/18 財經 證交所 許璋瑤：升息潮對台股影響不大 擁有高殖利率、低PE優勢 04:102022/01/14 財經要聞 證交所召集券商 研議強化資安防護能力 20:102022/01/07 財經 去年大裁員後，再傳副總裁離職... 愛奇藝股價一年暴跌85％ 04:102022/01/08 全球財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 台積電輾爆陸、韓2大巨頭 謝金河挖出下一波被養肥的股票 - 財經 謝金河爆股王內幕：一場飯局 害他賠掉2棟摩天樓 - 財經 英特爾又摔車？蘇媽端AMD新品搶市 台積電5奈米助陣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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