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藝人方芳近來接受中共央媒訪談時，發表希望大陸能出手教訓台灣等言論。對此，陸委會表示，提醒國人赴陸發展及公眾人物接受陸媒專訪時，不該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，並應遵守兩岸條例及相關法令等規範。陸委會已會同相關機關持續關注陸方統戰情形，倘有涉及違法情事，將依法處理。

陸委會表示，「看臺海」是中共中宣部所領導「中央廣播電視總臺」的官方網路媒體平台，其運用長期在陸發展的台灣藝人對台進行統戰宣傳，政治意圖十分明顯。我方已注意到中共近期加強對台進行促統「輿論戰」，惟此等作為並無法達到任何效果，只會徒增台灣民眾的反感而已。

陸委會說，希望國人都能珍惜得來不易的民主自由生活方式，認清中共以「拉打兩手」對我進行分化的手段與野心，並提醒國人赴陸發展及公眾人物接受陸媒專訪時，不該配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，並應遵守兩岸條例及相關法令等規範。陸委會已會同相關機關，持續關注陸方相關統戰情形，倘有涉及違法情事，將依法處理。