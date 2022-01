林依晨出席新書記者會。(陳俊吉攝)

林依晨出席新書記者會。(陳俊吉攝)

林依晨出道20周年推出首部真實剖繪自我之作《做自己,為什麼要說抱歉?》,老公林于超為新書寫作者介紹,她18日在新書記者會透露,連書名的英文名《To Be or Not to Be Yourself》也是老公取的,她再翻譯成中文,老公日前已從美國返台,目前正在隔離中,對於老公事隔兩個月才又從美國回台、缺席照顧女兒「小小林」,她說,他對女兒的印象就是「3星期大與3個月大的差別」。

對於老公在「作者介紹」文末寫「目前相一夫,教一子,以後就不知道了」,是否暗指還想生第二胎,林依晨笑說,未來的事很難說,人生有太多未知。至於老公文筆備受讚賞,她稱讚他文筆本來就不錯,幽默感是他的強項,也總讓她感覺「有個人在背後支撐的感覺」。至於一向低調的另一半為何願意出手,她笑說:「他與經紀人互踢,最後小豫(經紀人)成功了!」最後只說「千萬不要把我照片放進去」。

對於老公兩個月都不在台灣,錯過照顧陪伴女兒,她說很多人都面臨類似狀況,甚至還有更誇張的,沒什麼好抱怨,而且她還有很多隊友幫忙,包括同住的公婆、娘家的媽媽及弟弟,所以很惜福感恩。

她也很慶幸還好以前有拍戲,已經習慣分段式睡眠,利用零星時間就可以馬上睡著,現在育兒過程就是拍戲時的狀態延伸版,且自己幫手幫還滿多的,「有時還突然可以洗1個多小時的澡」,偶爾還是會暫時抽離,好好把自己照顧好,例如會在浴室好好按摩、洗澡,跟著廣播跳一下舞,出來會看到公公已經「正襟危坐」抱著孫女2小時。萬一女兒大哭?她開玩笑說:「我沒聽見!」因為有兩道門。

林依晨在書中有一篇章寫道曾有交往對象說「你們演員都是在演一些風花雪月」,讓她心裡有塊地方就那樣無聲碎裂崩塌了,她受訪時坦言當時有點受傷,因為以為他理解妳對這份工作的使命與情感,「走不進我的心靈深處,好像已經看到盡頭,就漸進式很快就沒了。」至於被她形容是「李大仁」般的老公,則是完全相反的例子,他會對她說:「什麼讓妳快樂就去做!我支持妳!」她說老公可以跟她聊很多、給中肯的意見,雖然還是有個人好惡情緒,但真的很少,兩人關係像異性閨蜜。

她書中也提到學生時代曾有段純純的「Poppy Love」,她等了對方3年,而後交往3年。黃子佼開玩笑問她:「老公難道不介意?畢竟我去上了小S節目後,回家就不太好過。」林依晨笑回:「我真誠分享,無傷大雅。」並說老公目前在飯店隔離,「我有放一本書給他,不知道讀了沒」。