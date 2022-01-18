林依晨出席新書記者會。（陳俊吉攝）

林依晨出席新書記者會。（陳俊吉攝）

林依晨出道20周年推出首部真實剖繪自我之作《做自己，為什麼要說抱歉？》，老公林于超為新書寫作者介紹，她18日在新書記者會透露，連書名的英文名《To Be or Not to Be Yourself》也是老公取的，她再翻譯成中文，老公日前已從美國返台，目前正在隔離中，對於老公事隔兩個月才又從美國回台、缺席照顧女兒「小小林」，她說，他對女兒的印象就是「3星期大與3個月大的差別」。

對於老公在「作者介紹」文末寫「目前相一夫，教一子，以後就不知道了」，是否暗指還想生第二胎，林依晨笑說，未來的事很難說，人生有太多未知。至於老公文筆備受讚賞，她稱讚他文筆本來就不錯，幽默感是他的強項，也總讓她感覺「有個人在背後支撐的感覺」。至於一向低調的另一半為何願意出手，她笑說：「他與經紀人互踢，最後小豫（經紀人）成功了！」最後只說「千萬不要把我照片放進去」。

對於老公兩個月都不在台灣，錯過照顧陪伴女兒，她說很多人都面臨類似狀況，甚至還有更誇張的，沒什麼好抱怨，而且她還有很多隊友幫忙，包括同住的公婆、娘家的媽媽及弟弟，所以很惜福感恩。

她也很慶幸還好以前有拍戲，已經習慣分段式睡眠，利用零星時間就可以馬上睡著，現在育兒過程就是拍戲時的狀態延伸版，且自己幫手幫還滿多的，「有時還突然可以洗1個多小時的澡」，偶爾還是會暫時抽離，好好把自己照顧好，例如會在浴室好好按摩、洗澡，跟著廣播跳一下舞，出來會看到公公已經「正襟危坐」抱著孫女2小時。萬一女兒大哭？她開玩笑說：「我沒聽見！」因為有兩道門。

林依晨在書中有一篇章寫道曾有交往對象說「你們演員都是在演一些風花雪月」，讓她心裡有塊地方就那樣無聲碎裂崩塌了，她受訪時坦言當時有點受傷，因為以為他理解妳對這份工作的使命與情感，「走不進我的心靈深處，好像已經看到盡頭，就漸進式很快就沒了。」至於被她形容是「李大仁」般的老公，則是完全相反的例子，他會對她說：「什麼讓妳快樂就去做！我支持妳！」她說老公可以跟她聊很多、給中肯的意見，雖然還是有個人好惡情緒，但真的很少，兩人關係像異性閨蜜。

她書中也提到學生時代曾有段純純的「Poppy Love」，她等了對方3年，而後交往3年。黃子佼開玩笑問她：「老公難道不介意？畢竟我去上了小S節目後，回家就不太好過。」林依晨笑回：「我真誠分享，無傷大雅。」並說老公目前在飯店隔離，「我有放一本書給他，不知道讀了沒」。