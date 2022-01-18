賞櫻熱潮未退，今年武陵櫻花季活動預計2月12日展開，日前已掀起武陵農場訂房熱潮，考量活動期間武陵農場周邊將實施交通管制，台中市政府交通局首創與客運業者合作，民眾可透過「TBS台北轉運站」APP預約旅程規畫及賞櫻專車接駁，免去塞車之苦。

交通局長葉昭甫指出，武陵櫻花季是中部一大盛事，每年都吸引大批賞櫻人潮，今年櫻花季活動從2月12日展開，將持續到28日，且活動期間武陵農場周邊將管制交通，除持有通行證的車輛一律禁止進入農場，為此，交通局規畫在豐原、谷關推出賞櫻專車。

交通局強調，想搭乘賞櫻專車的民眾，可預約從豐原或谷關搭乘865路公車到梨山，再轉乘866路2市公車或「梨山－武陵農場」賞櫻專車到武陵農場；民眾除可在現場排隊購票，也可每日下午4到6點間至梨山遊客中心購買隔天車票，但每人限購6張票。

交通局指出，民眾也可透過「TBS台北轉運站」APP預約旅程規畫，一次預購賞櫻專車車票及武陵農場門票；賞櫻專車每天只發車3班次，停靠站包括梨山、松茂、環山社區、苗圃、武陵農場，想預約的民眾可上豐原客運官網或公路總局111年武陵農場櫻花季疏運措施專頁查詢。

交通局也提醒，近來新冠疫情升溫，因應防疫規範，呼籲民眾搭乘大眾運輸或賞櫻公車時要全程戴口罩，同時配合量測體溫、消毒及實名制措施。