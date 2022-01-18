去年疫情三級警戒，重創餐飲業，但築間餐飲集團不畏疫情，積極開發各項新形態服務及外帶商品，不僅結合外送平台，更同時加入線上點餐，以此創造新商機，2021年營收破30億元，今年再催生2個新品牌「絵馬別邸」、「NAKAMA肉匠屋ステーキ」，地點座落在台中市水湳經貿園區，集團今年全年營收則上看55億大關。

築間指出，回顧2021疫情年在餐飲禁止內用的情況之下，仍創造出30億營業額，相當於一年賣出600萬鍋，對比2020年總營業額21.8億元成長高達38％。

築間也宣布好消息指出，為了感謝夥伴們一年來的辛勞，2022年元月起集團將全面調漲最低基本薪資為30800元，並持續一年兩次的晉升面試機會，以實質方式鼓勵同仁的付出與辛勞。

以今年Q4為例，晉升一個職等以上的同仁，加薪幅度更是超過10％以上。2021年度晉升總人次超過300以上；表現優異的獎勵人次更是多達1200人次以上。

另外，服務滿一年的同仁，每年生日都能收到999純金生日金幣乙枚；對於貢獻度高或表現出色的同仁，也可額外獲得999純金的特殊貢獻金幣。

築間餐飲集團董事長林楷傑直說，員工才是公司最大的資產，因此集團將透過優於業界的薪資及福利制度，招募更多、更好的餐飲人才加入築間餐飲集團。

此外，隨著台灣疫苗施打普及率逐步提升，餐飲內需也明顯上漲及回溫。築間餐飲集團表示，2022年上半年集團預計推出兩個全新品牌，第7個全新品牌「絵馬別邸」將搶攻火鍋界金字塔頂端的客層，第8個品牌「NAKAMA肉匠屋ステーキ」則重金禮聘金牌主廚主打造「牛排套餐」。

築間指出，這兩個全新品牌選址於台中市水湳經貿園區，以租地自建方式規劃出日式包廂的優雅用餐環境，更提供專屬客製化的服務體驗。