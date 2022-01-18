年菜最佳食材，雲林縣四湖鄉「功夫蝦乾」熱銷。（張朝欣攝）

雲林縣四湖鄉特色漁產「功夫蝦乾」，以野生劍蝦曬成蝦乾，由於製作過程繁複，加上四湖是武術之鄉，因此取名「功夫蝦乾」。劍蝦曝曬後肉質緊實、愈嚼愈香，且蝦乾保存時間相當長，是年菜最佳食材，年節將屆非常熱銷。

劍蝦是海洋野生蝦種，無法人工養殖，每年11月至隔年5月，是劍蝦迴游至台灣海峽的主要時間，四湖鄉是劍蝦乾的主要產地，因其製作過程繁複，年輕一輩大多不想接手，目前只有部分漁民還堅持這項傳統美味，產量有限，每年都供不應求。

四湖鄉「箔子寮城鄉發展協會」理事長蔡心娜表示，7、8台斤生鮮劍蝦經過陽光曝曬，才能製作出1台斤蝦乾，所以每尾都是濃縮過的精華，蝦鮮味非常濃郁，且蝦肉經曝曬愈嚼愈香甜，不僅適合添加至各種湯品增加鮮度，也可作為快炒食材。

蔡心娜說，小型劍蝦只能製成蝦米，蝦乾須用中型劍蝦，吃起來口感才會好，漁民們用手工去殼、挑掉沙根，再把蝦仁排列整齊在陽光下曝曬1至3天，非常耗工費時，因此製作的人愈來愈少。

今年疑因氣候影響，劍蝦捕獲量比往年少很多，蔡心娜指出，目前大多是老顧客預訂，買回去作為年菜的食材，由於原料貨源減少，蝦乾供不應求，要購買只能看運氣。

四湖鄉長蘇國瓏表示，蝦乾本身就有海水的鹹度，用來入菜不用再添加其他調味料，他推薦蝦乾炒蛋、蝦乾炒3蔬、紫菜蝦乾湯，這是在地最常見的3道蝦乾風味菜，最能吃出海洋與陽光的精華。