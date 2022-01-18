陸委會上周表示「兩岸互不隸屬」，稱《香港國安法》不適用「民主」的台灣。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（18日）發布「答記者問」稱，民進黨當局不斷炒作「兩岸互不隸屬」就是販賣「兩國論」，《香港國安法》的適用範圍和具體規定清清楚楚，任何人任何勢力如果膽敢以身試法，必遭嚴懲。

《大公報》日前點名中研院學者吳叡人違反《香港國安法》，指控其鼓吹港獨，涉嫌顛覆政體。對於《香港國安法》管轄範圍延伸到台灣民眾以及在台發表的文章，陸委會發言人邱垂正表示，我國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是香港，《香港國安法》無法適用在民主法治的台灣社會，更遑論延伸到我國人。

邱垂正13日聲援吳叡人。他說，吳叡人是一位具有前瞻視野、歷史縱深的學者，對公民社會有高度的人道關懷，是普世價值的捍衛者與實踐者，也非常關心香港的民主自由。

邱垂正表示，親共港媒的大放厥詞、恐嚇威脅，以《香港國安法》對學者亂扣帽子，只是讓《香港國安法》臭名遠播，也讓世人更加知道中共本質。

邱垂正指出，台灣社會極度不認同親共港媒的囂張言論。我方在這裡嚴正譴責，台灣與世界主要民主國家一樣，捍衛學術自由；政府絕對會堅定捍衛國人的自由與安全，保衛台灣的自由與民主，不可覬覦、不可侵犯。

朱鳳蓮回應，台灣是中國的一部分，從來不是一個國家。民進黨當局不斷炒作「兩岸互不隸屬」就是販賣「兩國論」。在祖國統一的大勢面前，任何形式的「台獨」挑釁都注定失敗。

朱鳳蓮指出，《香港國安法》施行以來，香港由亂到治局面不斷鞏固，法治得到保護，秩序得到維護，社會穩定、經濟繁榮，國家主權、安全、發展利益得到維護，受到香港民眾廣泛擁護和歡迎。在香港「一國兩制」成功實施的事實面前，民進黨當局愚弄民眾的陰謀被進一步揭露。

朱鳳蓮強調，《香港國安法》是維護香港繁榮穩定和保障廣大香港居民合法權益的定海神針，這部法律的適用範圍和具體規定清清楚楚，任何人任何勢力如果膽敢以身試法，必遭嚴懲。