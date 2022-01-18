音樂才子ØZI（陳奕凡）是資深女星葉璦菱兒子，近期遭謝和弦前妻Keanna（戴怡軒）爆料兩人曾經有關係，網路上又傳出有ØZI性愛影片，和短髮辣妹在浴室恩愛48秒，引起熱議；而ØZI經紀人證實影片男子是ØZI本人無誤，但影片不在他們手中，反而比較擔心對方。

ØZI和Keanna之間問題還未了結，馬上又傳出有一段48秒性愛影片流出，畫面中男子疑似是ØZI和一名短髮辣妹在浴室恩愛，激情影片在《Dcard》掀起熱烈討論，網友紛紛驚呼「沒想到ØZI被外流，幫影片女子QQ」、「ØZI被外流了，很猛」。

而影片曝光後，ØZI經紀人證實影片中是ØZI本人無誤，對於影片怎麼會外流並不清楚，「因為影片不在我們這邊」，也坦承ØZI心情有受到影響，但反而比較擔心女方；另外經紀人也解釋，影片中女子是ØZI當時女友，目前不是交往關係，推估影片是好幾年前拍攝的。