花蓮縣長徐榛蔚說，透過食農博覽會，集結國內外推廣食農教育與理念。（王志偉攝）

花蓮為台灣最大有機驗證面積的縣市，食農教育也早在2015年進入花蓮校園，不僅每週一日食用有機蔬菜，許多學校也正式加入食農教育課程。縣府農業處預計2月中旬連辦3天食農博覽會，邀請英國、日本及台灣等20多個推展單位分享歷程，建立與國際推廣食育單位交流管道。

縣長徐榛蔚說，花蓮縣有機栽培種植面積全台居冠，高達2827公頃，佔全台有機種植總面積近四分之一。花蓮依山傍海的地理環境，為食農教育提供極佳學習場域。為強化花蓮與國際間共同推動食農、食育單位的交流與鏈結，2月18至20日，舉辦全國最大「花蓮食農博覽會」，展現台灣推動食農、食育的成果。

農業處長吳昆儒表示，花蓮早期透過有機農業，慢慢將食農、食育觀念落實到學校與生活，今年擴大舉辦博覽會，將邀請全台及英國、日本等推動食農、食育單位齊聚花蓮，透過講座、體驗活動等方式，傳達農業不只是生產，還有認識本身價值的重要性。

吳昆儒表示，食農博覽會將有農委會、農改場等公部門協助，另外還有台灣好基金會等全國相關組織單位，分享落實推動歷程，並由在地小農及農會舉辦相關課程及體驗農事，相互借鏡推展經驗，讓食農、食育變成花蓮的亮點及典範。

花蓮食農博覽會，現場設有主映像區、教育知識區、展示攤位區、生活推廣區及互動體驗區等5個展區，除安排課程講座，還有最受親子歡迎的手作體驗，包括有機輕食料理、香草手栽、揉茶以及製作有機米銅鑼燒等，透過許多親子同樂的活動，為推動食農教育努力。