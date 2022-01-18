2022年全球經濟可望持續成長，同時面臨高通膨壓力，為投資市場帶來挑戰，英國M&G投資認為，在各國央行利率趨近於零的寬鬆狀態下，有助債市違約率處於低檔，因此看好公司債前景，尤其歐洲發行的企業債，同時景氣轉強可望帶動銀行業獲利，金融債也是看好標的，透過靈活的債券投資策略因應通膨。

M&G收益優化基金經理人伍諾德（Richard Woolnough）表示，在經濟成長回升、利率維持寬鬆的情況下，勞動市場便是總體經濟當中值得檢視的指標，某些地區就業狀況十分強勁，其中自願離職率更是來到歷史新高。這代表勞動市場高度活躍，民眾有機會找到更高的薪資環境，因此願意自動離職，可能帶來更持久的通膨。

除強勁的就業市場可能帶來高通膨，消費力道轉強跟大宗商品原物料需求增加，同樣給通膨帶來壓力，從聯邦公開市場委員會（FOMC）發布的經濟預測可知，美國2021年通膨率預計達到4.2％，2022、2023年預估放緩至2.2％左右。

伍諾德指出，儘管通膨率攀升，央行依舊維持利率趨近於零的寬鬆狀態，這將有助於減輕發債企業壓力，並降低違約率發生的可能性，讓債券市場獲得良好支撐。

債券投資策略上，伍諾德認為，近期歐洲投資等級公司債比美元投資級公司債，更具有吸引力。產業選債則是鎖定與經濟息息相關的銀行業，看好後市表現，且銀行債券可選標的相當豐富。

整體而言，M&G投資對2021、2022年的經濟前景抱持樂觀態度，但需要承受通膨攀升所帶來的干擾，建議投資人隨時保持警覺，並避開存續期間較長的債券，降低利率走升時可能對債券價格造成衝擊。伍諾德強調，持續在歐洲、英國等市場尋找具有吸引力的投資機會，並看好受惠經濟改善的銀行業和周期性產業，包括非必需消費品、能源，及醫療保健等。