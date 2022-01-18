台灣大學今(18)日舉行國文改革公聽會，學生會在會中訴求，應將大一國文課從必修課改為通識課，以更具彈性的形式，引領學生建立寫作及語文等素養能力，甚至可邀請非中文系出身的業師來教學，但教師代表堅持其專業，認為開課是「當仁不讓」，師生雙方最後在會議上未取得共識，24日即將再度舉行公聽會討論。

台大大一必修國文課改為選修案討論多時，台大學生會在公聽會提出3點訴求，分別是：國文不具共同必修課正當性、大學國文本質上與通識教育之精神無異、寫作教學應回歸專業寫作課。訴求將當前大一國文全校共同必修轉型，按不同的目標選修化、通識化，提升學生學習動機的方式。

台大學生會長張承宇表示，學生會的立場並非是要將大一國文課廢除，而是主張將國文必修課鬆綁，改為通識課的方式教學，好讓學生選課能夠更自由、更彈性。

張承宇認為，國文課在教學上，更並非只有中文系的老師才可以開課，像是他所就讀的社會系所開的公共政策寫作課程，便是邀請資深媒體記者來教學，同樣能帶領學子建立專業語文能力。

張承宇認為，台灣師範大學的作法便非常值得參考，校方自109學年起，將大一國文必修課程內容改成「中文閱讀與思辨」、「中文寫作與表達」，鼓勵所有學生都去修課，便是突破傳統的做法，希望台大也能參考。

台大中文系副教授林宏佳回應，就教學的角度來說，大一國文課奠基的是高教基礎共同語文能力，因此中文系老師們認為必須留在必修課。

至於學生會建議台大比照台師大作法，將大一國文改為素養導向課程來開課，林宏佳則說，得先了解台師大情況再議。另就學生認為國文課並非一定由中文系老師教學，林宏佳則強調國文課教學為中文系老師的專業，開課是「當仁不讓」。