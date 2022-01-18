台南市佳里區子龍國小六年級學生到市場義賣自己在校園種的蔥。（台南市佳里區子龍國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區子龍國小六年級學生到市場義賣自己在校園種的蔥。（台南市佳里區子龍國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市佳里區子龍國小是偏鄉小校，每年推出特色畢業旅行，今年六年級畢業課程很不一樣，小朋友自己在校園種蔥，到市場賣蔥，將所得2500多元捐贈給在地的孤老及家扶兒當年菜基金、助學金。

子龍國小老師郭偉智表示，學校畢業旅行並不是坐遊覽車到景點玩一玩，而是由師生一起討論，曾舉辦過「帶著才藝去畢旅」活動，帶著舞龍去演出，或是騎腳踏車至墾丁，到台南大凍山爬山。

以往子龍國小曾辦過義賣醬油、糕點籌措畢旅經費，去年學生說，家鄉還有許多需要幫助的長輩，希望能盡一份心力，因此學生準備在校園種菜，收成後義賣助公益，畢旅可以搭公車、坐火車節省經費。

六年級畢業班學生4月時利用課餘在校園空地種蔥，無奈疫情爆發後，大家在家線上學習，6月後又遇暴雨菜園淹水，第一批蔥幾乎全軍覆沒。小朋友們從失敗中吸取經驗，再接再厲，換到另一塊地種植，採取無毒耕種方式，還加了咖啡渣、過期的牛奶當肥料，今年1月終於可以收成。

小朋友們先在學校把蔥整理好，周末帶到佳里市場擺攤，還自製海報「子龍拿堤蔥義賣助公益」、「大人小孩吃了健健康康」，1把60元的蔥比附近攤商賣得還貴，還是獲得婆婆媽媽們支持採購，很快就完售。

華山基金會佳里站站長蔡宗育表示，子龍國小此次除了捐贈1500元賣蔥所得給華山，子龍國小師生也長期捐助服務經費及愛心年菜，非常感人；18日基金會與在地的泑潛幼兒園小朋友一起送年菜到獨居長輩家中，搭配精心練習舞蹈，阿公、阿嬤收到年菜，也感受到兒孫滿堂的喜悅。