一名28歲女網友分享，父母在她幼時就分開，因此她從未看過母親，日前她終於找到母親的聯絡方式，但母親卻表明，「已有新家庭，不方便聯繫」，讓她感到相當心碎難受。文章曝光後，不少網友在留言區寫下鼓勵話語。

這名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己今年28歲，但父母自小離異，而她跟著父親生活，因此從未見過母親的長相，就在之前她與父親終於找到了母親的聯繫方式，她鼓起勇氣聯繫母親。

原PO說，結果母親僅回覆她，「不好意思現在我已經有新的家庭，不方便跟妳聯繫，往後也沒聯繫的必要，願妳一切安好。」讓她看了訊息之後當場大哭，難以相信懷胎十月生下她的母親如此狠心。

原PO吐露心聲，她也明白母親已有新家庭，不想被打擾，但她僅僅是想見母親一面，在冷靜之後，她也轉念認為，「不認就不認吧，我也沒媽媽28年了習慣了。最後只想跟妳說祝妳一切安好，沒有妳我也能過得很好。」

文章曝光後，不少網友看了心好酸，紛紛留言回應，「世界上各種各樣的父母，沒關係！妳沒有她也活得漂亮美好！無所謂」、「加油！妳很棒，活得漂亮讓她知道，沒她妳也過得很好」；也有網友分享，自己也是19歲才透過尋親信找到母親，當時母親也表明已有新家庭，有空約吃飯，但時間已過了三年，這頓飯卻始終遙遙無期。