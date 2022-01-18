築間餐飲 集團2022上半年將推出兩個全新品牌，第7個全新品牌「絵 馬別邸」將搶攻火鍋界金字塔頂端的客層。（築間餐飲集團提供／馮惠宜台中傳真）

Omicron疫情襲台，全台餐飲業者剉哩等，就怕2021年三級警戒、限制餐飲內用慘劇再現，唯築間餐飲集團無畏疫情，依然創造出30億營業額，相當於一年賣出600萬鍋，「吃到飽新品牌」陸續誕生，2022年上半年集團預計推出兩個全新品牌，包括將搶攻金字塔頂端的「絵 馬別邸」以及主打牛排套餐的「NAKAMA 肉匠屋ステーキ」。

回顧2021疫情年在餐飲禁止內用的情況之下，築間餐飲集團積極開發各項新形態服務及外帶商品。不僅結合外送平台，更同時加入線上點餐，以此創造出30億營業額，因此2022 年「築間餐飲集團」將持續展店並拓展新品牌，目標營業額將有機會上看55億元。

為了感謝夥伴們一年來的辛勞，2022年元月起築間餐飲集團將全面調漲最低基本薪資為 3萬800元，並持續一年兩次的晉升面試機會，以實質方式鼓勵同仁的付出與辛勞。築間餐飲集團董事長林楷傑說：「員工才是公司最大的資產，因此集團將透過優於業界的薪資及福利制度，招募更多、更好的餐飲人才加入築間餐飲集團。」

雖然近日本土疫情有緊張趨勢，但築間餐飲 集團2022上半年將推出兩個全新品牌，第7個全新品牌「絵 馬別邸」將搶攻火鍋界金字塔頂端的客層，第8個品牌「NAKAMA 肉匠屋ステーキ」則重金禮聘金牌主廚主打造「牛排套餐」。兩個全新品牌選址於台中市水湳經貿園區，以租地自建方式規劃出日式包廂的優雅用餐環境，更提供專屬客製化的服務體驗。