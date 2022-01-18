台北市長柯文哲重大施政「社子島開發案」將在19日舉辦第9次環評會，而上次的環評會雖因土地開發總隊提的溼地補充資料來不及對外公開，但多數委員持贊成意見，明天會議通過的機率很高，社子島自救會今在北市府前抗議，自救會發言人李華萍質疑，環評會正反方的居民都會到場表示意見，市府卻不顧居民群聚風險，執意要開社子島環評會。

Omicron疫情來勢洶洶，士林北投區也傳出有確診者足跡，社子島自救會居民今穿戴N95口罩、護目鏡等個人防護裝備在北市府前抗議高喊，「不顧疫情強開環評、離譜環評立即停止」；李華萍表示，年關將近，疫情肆虐，已有公司啟動居家辦公、校園停課，柯文哲團隊卻仍選在此時開社子島環評會，罔顧居民、基層員警、環評委員的染疫風險。

李華萍質疑，社子島環評爭議被揭露，在這些爭議尚未釐清，北市府就急著開會，柯市長甚至想以「輾壓社子島」作為競選政績，未考量對當地眾多居民不利的影響，恐造成更多社會問題。

李華萍提到，柯市長曾在2020年承諾社子島有替代方案，但最後替代方案不但憑空消失，他甚至大言不慚說，「不管了，社子島一定要輾過去」，一個民主國家，豈能不顧百姓私人財產與權益，擅自決定？社子島居民譴責如此獨裁的市長。

此外，自救會指出，社子島防洪計畫因關渡地區尚未興建高堤，會出現空窗期，將大幅增加關渡地區，特別是北投區人口最多的關渡里的洪水風險；對此，地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯回應，整個大台北防洪計畫不只社子島，也涵蓋新北及關渡平原，除了非北市權責外，這部分規模不需環評，而行政院提的防洪計畫開發單位也已一併放入環評報告中。

環保局則表示，會議同時也會採線上直播，禁止飲食並請全程佩戴口罩，開發單位參加會議人數上限6人，列席機關參加會議人數上限2人；環評會也安排會議室旁聽發言，但會議室容納人數上限共20人。