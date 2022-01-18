IT服務商緯創軟體（4953）18日公告2021年第四季與全年度自結損益，第四季EPS為1.73元，2021全年度稅後淨利4.56億元，年減2.1％，EPS為6.91元，較2020年的7.06元衰退。

緯軟先前也公告2021年12月營收，單月營收6.07億元，首次突破6億元，全年營收也首度突破60億元大關，達61.78億元，創下單月、單季、全年營收同步刷新歷史紀錄三高的亮眼成績。

緯軟表示，2021年營收高速成長，主要動能來自IT高科技、金融業及製造業，尤以製造業的表現超乎預期，業績跳躍成長。IT高科技及製造業的需求熱度預期將持續至2022年，帶動整體營收續旺。在地區別方面，大中華區是驅動整體營收成長的主力，目前緯創軟體在中國大陸的指標客群的投資，已經開始轉化為營收貢獻，是將來營運規模的擴增奠定穩定的基礎。

以緯軟客戶分布的產業類別來看，IT高科技產業客戶佔44％，客戶包括如企業應用軟體、互聯網、消費多媒體應用等。另外，金融業客戶則占約28％，電信業客戶則占比15％，緯軟主要是因2021上半年在金融科技加速佈局，帶動來自金融客戶的營收年增近四成。

而在製造業客戶部分，緯創軟體旗下的客戶，主要涵蓋如半導體、材料科技、光電面板以及電動車相關。其中，緯軟也打入中國大陸電動車市場，協助客戶開發自駕系統、充電樁系統、高清地圖標注等，目前營收占比雖然不高，但未來的成長率將可用倍數來看，相當具有發展潛力。

在費用部分，受到薪資成本上升、招聘及交付團隊的擴編影響，2021年獲利表現較前一年度略減。緯軟表示，2021年公司積極投資建設人才梯隊，員工人數已突破8000人。為因應營運規模的快速增長，公司致力於內部數位轉型，著重營運效率以提升員工滿意度，同時提高資源調度的彈性和速度，以快速反應訂單需求，以高效的交付服務讓客戶黏著度更加緊密。

展望2022年，緯軟表示，IT高科技、互聯網及智慧製造領域的資訊服務需求旺盛，在前期佈局投資的綜效發揮下，因此樂觀看待營收成長趨勢不變，預期獲利將有正成長表現。