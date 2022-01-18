台電員工餐廳變身歐式餐廳！IKEA繼與台北101辦公大樓策略聯盟「以租代買」打造循環家具公共空間之後，18日攜手台電於台電員工餐廳打造第二個循環家具服務空間，預計可容納400～500人用餐或會議洽談，IKEA強調，六年後回收家具，再維修重建後放回二手家具銷售，台灣IKEA二手店預計年底前開出。

DFI零售集團IKEA執行董事凌思卓強調，IKEA一直致力多樣選擇、低價、好品質、設計獨特、功能完備與符合永續發展的各式家具家飾，並承諾2030年前達到全面使用可再生與回收材料，使每個IKEA產品都能夠被修繕、再利用以及重新回到供應鏈當中，延長生命週期，他說，在目前大環境多變情況，IKEA仍積極轉型循環企業，且尋找循環經濟領域夥伴確實不易，其透過共創方式達成循環經濟的目標，台電是繼去年台北101合作之後，IKEA第二個循環家具服務個案，也是公務部門第一個合作案。

台電董事長楊偉甫則表示，為持續推動電力資源再利用，此次與IKEA合作透過以租代買的循環經濟模式，讓員工餐廳有了全新面貌，並賦予家具可延續使用，可進一步減少約10公噸家具廢棄物，換算等同減少約39.5公噸碳排放。未來還會持續進行永續發展的新商模，像是老舊的員工訓練中心等也都要朝向此模式進行，以減少排碳。

IKEA家具租賃服務是在2020在台推出，第一個客戶就是台北101。雖不是IKEA第一次提供以租代買，卻是首次以最完整的方式推出，從前端的空間設計到後端的回收整修一應俱全，IKEA提供企業所需的家具與擺飾，合約到期就由IKEA回收，將二手家具清理翻新後，再以折價方式賣出或重新出租，打破傳統家具「製造—購買–使用—丟棄」的模式，實現循環經濟的「產品服務化」（product as a service）概念。