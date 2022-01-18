有手搖業者透過媒體稱手搖飲漲價，成本包括果糖漲價，台糖不應漲價，台糖回應，台糖沒有生產果糖，台糖出產的糖，全部是砂糖及甘蔗液糖。

台糖說，民生用小包砂糖自民國105年迄今，即維持每公斤36元，從未隨國際糖價上漲而調漲，至於業務用大包裝砂糖，國際糖價去年1月到現在收盤價做比較，漲幅已高達28.7％，而台糖砂糖及甘蔗液糖售價，為避免對國內糖價產生重大衝擊，調幅有受到限制，一直以來均採緩漲方式辦理，如以國際漲幅28.7％推算，目前國內砂糖價格應該高於30元/公斤才對，但至今台糖的牌價也僅為25.1元/公斤，確實比國際糖價低。

台糖說，台糖的甘蔗液糖（料源為砂糖）若依國際漲幅28.7％推算，價格應已超過21元/公斤（散裝牌價），昨天牌價為17.9元/公斤，亦低於國際糖價，倘若飲料業者認為果糖漲幅驚人，怕不符成本，台糖建議可以改採甘蔗液糖來取代，台糖將增產以充分供應市場，也穩定市場。

台糖強調，台糖沒有生產及販售果糖，飲料業者如對漲幅較小之甘蔗液糖有需求，台糖自當儘量滿足，惟仍盼飲料業者善用台糖緩漲供糖的美意，大家相互幫襯，穩住國內物價。至於其他物資，台糖日前已經承諾，在今年元宵節前，台糖均不調漲，並於自有通路設平價專區，歡迎消費者可以前往選購。