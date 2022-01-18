銀行錢太多，助長建商等養地，金管會18日向金融機構披露，有銀行被查到在承作土地及建築融資時，沒有明確徵提動工期限，且讓貸款建商三次展延，借款長達15年時間，土地都沒有動工興建，另外也有9~10年都沒有動工，銀行也沒有收回貸款或拉高利率。

政府打炒房，除了中央銀行祭出選擇性信用管制外，金管會亦協助進行金融機構不動產貸款的金檢與監理，18日金管會邀集銀行、票券、信合社等總經理與總稽核，再次「耳提面命」，要求曾被金檢出的不動產缺失不得再犯。

除了對購地貸款不斷展延，讓建商或購地者有長達9~15年養地，且利率不用增加、貸款不用被收回外，還有銀行明明不動產貸款額度將要超限，即要超過銀行法72-2條30％的限額，就讓借款人以用商業本票保證借款，規避額度限制，讓借款人一樣拿到資金去買地、買房。

第三種態樣是建商發行大量公司債，銀行沒有過問資金用途是否是用在購地或營建，僅增提發行公司債金額10％設質擔保，讓這家建商透過金融機構保證的公司債高達數百億元，流入不動產市場作買地、營建等。

第四種是房貸缺失，常見的還有房貸借款客戶明明名下就有「巨額」不動產資產、多筆房產，結果再來申請房貸，銀行還是用「自用」核貸；有短期內不斷買屋，申請房貸後短期內又還款，又再買屋者，銀行沒有去判斷是否是投資客，繼續以自用房貸核貸。

還有財力明顯不佳，銀行卻貸給多筆房貸；多名房貸客戶卻是由建商以代收租金統一還款，銀行沒有去判斷是否是建商銀代租代管方式，勸誘客戶買屋投資等。