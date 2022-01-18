Omicron變種病毒進入台灣，並引爆多起社區傳播案例，引起民眾恐慌，篩檢需求大增。國光生子公司安特羅生技（6564）宣布，針對襲捲全球的主流Omicron新冠變種病毒，安特羅「Speedy新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」與國內醫學中心合作進行活病毒檢測，確認安特羅快篩試劑對於Omicron變種病毒具有優異辨識度，就算病毒濃度低仍可準確檢測。

安特羅快篩試劑已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，目前已陸續接獲來自美國、歐盟的快篩試劑洽詢訂單，備貨量充足，將積極進軍海外市場。

安特羅生技資本額為新台幣6億元，以新藥臨床試驗開發及生技藥品通路開發為導向。目前銷售產品有四價流感疫苗、破傷風類毒素及抗原快篩檢驗試劑類產品；臨床開發中產品有腸病毒71型疫苗、日本腦炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗。

安特羅指出，Omicron主要突變部位在棘狀蛋白，但仍有四個變異點在核蛋白上，安特羅自主開發的快篩試劑設計不受Omicron變異點影響，安特羅為確認快篩試劑是否能有效檢測現正流行的Omicron變種病毒，特別與北部醫學中心合作，進行活病毒實測，經檢測證實，在病毒濃度極低情況下（31.25 TCID50/ml），安特羅快篩試劑仍能準確抓住新冠變種Omicron病毒。

安特羅快篩試劑已取得衛福部專案製造許可及歐盟CE-IVD認證，靈敏度（Sensitivity）達92％、特異性（Specificity）100％，操作簡單，無須任何儀器設備，15分鐘內即可得知結果。由於Omicron傳播力驚人、潛伏期縮短，使全球快篩試劑需求持續增加。