2021年疫情年逆勢創造30億營收、年賣600萬鍋的築間餐飲集團宣布，2022年上半年，預計推出兩個全新餐飲品牌，第7個新品牌「絵馬別邸」，將搶攻火鍋界金字塔頂端的客層；第8個品牌「NAKAMA肉匠屋」禮聘金牌主廚主打「牛排套餐」，2022年營收目標挑戰55億元！

築間餐飲集團表示，兩個新品牌首店均插旗台中水湳經貿園區，以租地自建方式打造全新日式獨立小包廂的用餐環境，更提供專屬客製化的服務體驗，預計上半年開幕營運。

築間餐飲集團2021年疫情期間，結合外送平台、建立線上點餐機制，創造外帶、外送商機，度過疫情年低潮期。隨著去年第四季疫情趨緩開放內用後，迎接報復性的消費商機，2021年旗下6個餐飲品牌、創造30億元的年營收，相當於一年賣出600萬鍋，12/31跨年當日店內用餐更超過4萬人次。

2021年受惠於「吃到飽新品牌」誕生，為築間餐飲集團帶來大量新客群，因此2022年，築間餐飲集團將持續展店並拓展新品牌，目標營業額上看55億元。

2021年在疫情干擾下，築間餐飲集團去年業績來到30億元，較2020年的21.8億元，年成長高達38%！為了感謝夥伴們一年來的辛勞，2022年元月起，築間餐飲集團全面調漲最低基本薪資為30800元，並持續一年兩次的晉升面試機會，以實質方式鼓勵同仁的付出與辛勞。

以去年Q4為例，晉升一個職等以上的同仁，加薪幅度更是超過10%以上。2021年度晉升總人次超過300以上；表現優異的獎勵人次更是多達1200人次以上；另外，服務滿一年的同仁，每年生日都能收到999純金生日金幣乙枚；對於貢獻度高或表現出色的同仁，也可額外獲得999純金的特殊貢獻金幣。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，員工才是公司最大的資產，因此集團將透過優於業界的薪資及福利制度，招募更多、更好的餐飲人才加入築間餐飲集團。