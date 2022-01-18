長科*(6548)自結2021年第4季稅後盈餘為5.94億元，創下單季歷史新高，累計2021年每股盈餘為4.81元，由於逢農曆年長假，長科*預估，第1季合併營收預期介於33.8億元到35.7億元之間，若以新台幣27.7元兌1美元平均匯率假設，毛利率預計介於30.5%到32.5%之間，營業利益率預計介於22%到24%之間，長科*董事長黃嘉能表示，客戶需求依舊暢旺，單季獲利或許不會比去年第4季差。

長科*今天下午應券商邀請舉行線上法說會，長科*公布2021年第4季財務報告，單季合併營收為36.72億元，季增10%，年增37%，創下單季歷史新高，營業毛利為12.47億元，季增33%，年增124%，單季毛利率為34%，季增5.77個百分點，年增13.3個百分點，營業淨利為7.69億元，季增12%，年增151%，營業淨利率為20.9%，季增0.3個百分點，年增9.5個百分點，歸屬母公司業主稅後盈餘為5.94億元，季增4%，年增249%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為1.66元，相當於賺進1.66個資本額；累計2021年合併營收為127.92億元，年增32%，營業毛利為34.06億元，年增89%，合併毛利率為26.6%，年增7.9個百分點，營業淨利為22.1億元，年增130%，營業淨利率為17.3%，年增7.4個百分點，歸屬於母公司業主稅後盈餘為17.14億元，每股盈餘為4.81元，相當於賺進4.81個資本額，創下歷年新高。

就產品組合來看，2021年QFN佔營收比重從去年的13%上升到18%；以製程區分，蝕刻製程的營收比重也自去年同期的38%提升至43%；就應用別來說，長科*車用營收年增111%，佔整體營收比重明顯較2020年攀升，佔比自21%躍升為32%。

長科*表示，受到客戶訂單強勁、優化產品組合、提升生產效率和產品漲價效應等綜合影響，2021年營運呈現逐季走揚。

展望第1季，長科*表示，客戶需求依舊暢旺，惟適逢農曆春節，出貨天數減少，預期第1季合併營收預期介於33.8億元到35.7億元之間；若以新台幣27.7元兌1美元平均匯率假設，則毛利率預計介於30.5%到32.5%之間，營業利益率預計介於22%到24%之間。

黃嘉能表示，受到疫情影響，目前進料不是很順暢，且原物料價格上揚，所以公司的財測比較保守，長科*正努力協調大陸及馬來西亞工廠在農曆年加班，不過初步來看，第1季獲利金額或許不會比去年第4季差。

去年長科*資本支出約15億元到16億元；由於客戶需求強勁，長科*預估，2022年資本支出將達22億元。