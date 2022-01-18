瑞士巧克力和糖果製造商瑞士蓮(Lindt & Spruengli)周二證實了2021年財測指引，市場份額的提升有望讓2021年銷售大幅增加13.3%；並表示，希望2022年銷售能增加5%至7%。

全球的巧克力市場在去年出現復甦，該Lindor夾餡巧克力球製造商表示，在所有關鍵市場已經成功從競爭對手手中奪回市占率。

總部位於瑞士蘇黎世的瑞士蓮說，其Lindt系列產品表現不錯，去年在德國、義大利、英國和瑞士都有雙位數成長。

瑞士蓮股價在周二早盤仍跌2.8%。

該公司說，主要的成長動力來自於家庭消費產品的持續高需求，以及禮品贈送產品的復甦。另外，線上銷售也有雙位數成長，而公司自己的商店的銷售仍然受到新冠疫情影響。

據Refitiv的一項調查，瑞士蓮去年銷售額增至45.9億瑞士法郎(約50.1億美元)，高於45.5億瑞士法郎的預測。該公司證實，預計2021年的營業利潤率將達到「約14%左右」。

瑞士蓮希望2022年實現銷售成長，與中長期的成長5%至7%目標保持一致，營業利益率為15%，並且希望從2023年開始的幾年，營業利益率能每年提高0.2至0.4個百分點。

瑞士蓮將在3月8日公布進一步業績。