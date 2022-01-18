台灣本土疫情增溫，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網「防疫備品」銷量及搜尋量顯著提升，momo推出《防護專區》，集結口罩、酒精、抗菌液、乾洗手等抗疫常備品，全力搶攻防疫商機。

近來本土疫情在農曆年節升溫，連帶防疫商品銷售也跟著攀升，momo購物網每日必備的「口罩」近一周搜尋量高達近百萬次，1月至今業績較上月同期成長約7成；因應春節期間隨身清潔與防疫掃除需求，乾洗手、酒精等也出現補充採買潮，買氣成長約3-4倍。

為與消費者共同抗疫，momo推出《防護專區》，集結口罩、酒精、抗菌液、乾洗手等抗疫常備品，指定商品再享下單折300元、momo卡最高回饋10%等優惠。

富邦媒110年12月合併營收約80.1億元，年增約23.6%，為歷年同月新高，累計2021年第4季合併營收逾268.7億元，年增約30%，為單季歷史新高，110年合併營收約884億元，年成長31.5%，再創歷年新高。