台電與東基公益攜手辦理「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動，18日上午啟動儀式。（莊哲權攝）

「寒士吃飽30」尾牙今天由創世台東院將原住民風味的年菜送到個案家中。（創世提供）

「寒士吃飽30」尾牙今天由創世台東院將原住民風味的年菜送到個案家中。（創世提供）

台電、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方合力關懷弱勢長輩「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動，今日上午啟動。除了等值1200元的禮品以外，台電還準備了溫馨關懷禮小電鍋及，即日起宅配到縣內333位經濟弱勢長輩家中。

已連續舉辦18年不曾中斷的「為愛發光」歲末獨居及弱勢老人關懷活動，昨天午啟動贈禮儀式，由台電台東區營業處處長簡翠玉、一粒麥子基金會執行長林木泉將今年的溫馨關懷禮「小電鍋」、年曆及等值1200元的禮品，贈送給弱勢長輩代表84歲的林阿公，緊接著將在農曆年節前將禮品等宅配到333位弱勢長輩家中。

台電台東區處處長簡翠玉表示，台電一向秉持「電在這裡就有光」的理念，要用這個光照亮每個需要關懷的角落，需要關懷的人。這也是台電自2005年起，與一粒麥子基金會、東基共同關注台東的需要，從「為愛發光」歲末關懷系列活動，服務對象有老年、青年、兒童三代。

台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，截至2021年10月，台東縣老年人口佔全縣總人口數的18.05％，這兩年平均每年以1％的速度增加，而全縣3萬8000名老年人口中，約有2400位弱勢獨居老人。單以社會處之力難以全面照顧長者，所幸有一粒麥子基金會等社福機構共同照顧。

另外，創世台東院與華山、人安基金會聯合舉辦的「寒士吃飽30」尾牙，因疫情仍未平息，延續去年送禮到家模式，18日由創世人員將特製的原住民風味餐年禮送到長濱鄉到宅服務個案葉媽媽家，讓植物人家庭感受社會的溫情之餘，也有頓不一樣的年節料理。

創世基金會台東分院王玉鳳院長表示，「第32屆寒士吃飽30尾牙」於18日展開送禮到家，將年禮及祝福紅包親送至全台東近500份名清寒植物人家庭、寒士、街友、待拉拔單親媽媽、清寒長輩手上。