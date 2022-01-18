目前終點位於台南市七股曾文溪北端的台61線，民進黨立委邱志偉日前在立法院提出討論，請交通部公路總局啟動南延至高雄市楠梓區的可行性評估。公路總局說，沿線將會有生態、港口、徵收等議題須逐項克服，且須進行二階環評。

公路總局表示，目前台61南延在台南及高雄端分別有兩處路廊在評估，台南端跨越曾文溪到四草溼地分別有與台17線結合的市區路廊，或沿著海岸往南的濱海路廊，濱海路廊需跨越安平港，由於屬於離岸風機備援港口，因此跨越淨高需求高達130公尺，建設成本將會非常高昂。

至於高雄端茄萣段沿著台17線布建，繞過興達港後往南與台17線平行新建路廊，在經過永安後分別以銜接台17線的市區路廊及新闢臨海道路的濱海路廊兩案評估，市區路廊距離岡山機場近，因為有禁建高度限制，須以平面道路通過，濱海道路則沿著海線魚塭往南興建。

公路總局指出，往南延伸的台61線可以連接台86線快速道路、高科聯絡道等，讓路竹科學園區、本洲工業區及永安工業區運輸車輛都能利用台61線。但沿線徵收拆遷的議題需克服，相關程序完備約需5年的時間，因為路線未完全確定，平面或高架形式也未定案，初步估計經費需求1200億元新台幣。

邱志偉說，在國1車流量逐漸飽和後，台61線南延成為國一替代道路的議題就不斷發酵，台61線能連接沿海城鎮及工業區，北高雄人口眾多，工業區也多，台61線南延工程應盡速動起來，讓北高雄沿海民眾南來北往更加便利，也能舒緩國1的車流量。