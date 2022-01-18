國民黨主席朱立倫在過去一個月內連吞四大公投、台中立委補選、林昶佐立委罷免等敗仗，讓藍營基層對黨中央領導威信出現不滿聲浪，而地方基層對藍營又如何看待？國民黨高雄市議員陳若翠直言「國民黨不能老是檢討，卻沒有任何變化」。

據港媒《中評社》專訪報導，現在的國民黨什麼都沒有了，然後還輸到脫褲子。她在外面跑攤遇到很的人都說「民進黨明明做的這麼爛，然後國民黨也能讓他贏？」當黨的表現不符合支持者期待，士氣低落是必然的。

國民黨高市議員陳若翠。(圖/本報資料照)

陳若翠直言，朱立倫過去的口號是「改變才有希望」、「改變才有未來」，她希望這個「變」不是國民黨要跟著民進黨走，而是國民黨如何「窮則變、變則通」。黨內現在不該流於意氣，一昧指責朱主席，但朱也應該用行動做給大家看，讓黨員、支持者看到朱立倫的轉變。

陳若翠並指出，過去藍營地方組織坐擁優勢，但在這幾次選舉中卻沒發揮效果。他希望藍營高層不要一心追求大位，只想著重返2024執政，現在距離2024還有兩年時間，應該先扮演好在野黨的角色，想辦法重拾人民對國民黨的信賴。否則現在的表現，確實讓很多選民看不下去。

「國民黨不能老是檢討，卻沒有任何變化」，陳若翠指出，面對新的時代，國民黨輿情反應上還是慢半拍，國民黨已經沒有再輸的本錢，藍營面對2022地方選舉更沒有自怨自艾本錢，她們每天都在跟時間賽跑，因為地方會有危機意識。如何凝聚士氣，應該用行動展現。過去民進黨在野時是如何團結發揮戰力？國民黨應該好好凝聚。