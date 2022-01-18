嘉義城隍廟百年虎爺亮相，五福臨門萌萌來。（廖素慧攝）

城隍廟的五路財神殿限量6盞的「一路發發發燈」、36盞「金玉滿堂燈」點亮財運。（廖素慧攝），

迎接農曆春節虎年到，嘉義城隍廟百年虎爺亮相，城隍廟的五路財神爺攜手虎爺送財運，限量6盞的「一路發發發燈」一推出即秒殺，信眾紛紛轉點限量36盞「金玉滿堂燈」，另外還有3600盞財神燈也陸續有民眾點燈祈求財運。

嘉義城隍廟董事長賴永川表示，嘉義城隍廟5年前遵循古禮奉祀五路財神，入火安座當天，有3位信眾因投資獲利而打造大金牌酬神，後來廟方每年限量6盞的16888「一路發發發」燈，一推出就秒殺，已預約到3年後了。

賴永川指出，疫情衝擊各行各業，民眾點燈求財更殷切，廟方開放36盞「金玉滿堂」目前也僅剩20個名額，另外，財神殿兩側約3600盞「財神燈」也已點了2000多盞。

嘉義城隍廟常務監事葉源助表示，他承接父在城隍廟邊開設的金紙店及擇日堂至今97年，從小就拜供奉在城隍廟主殿側邊陰陽公神桌下的虎爺長大，研判虎爺公有百年以上歷史。

葉源助說，虎爺的台語發音如「好額」，即財富之意，因而民間有拜虎爺求財的習俗，而五路財神之首「中路財神」趙公明的座騎就是虎爺，因此虎爺也有守護境內安全的靈氣。

葉源助說，虎爺公家族共有9尊，今年是福虎年，擲筊請出5尊虎爺到五路財神殿亮相，象徵五路財神帶來「五福臨門」，讓大家好財運及好福氣。

東市場知名肉乾店業者胡志湧是五路財神的信眾，他說，受疫情影響業績下滑約4成，解封後已逐漸回穩，目前已經回升兩成多，感謝五路財神助力他挺過疫情。