大寒（20日）是24節氣最後一個節氣，也是一年中最冷的時候，過了大寒後，就將迎來立春，也顯示大地溫度逐漸回暖。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享，大寒時民眾該如何養生旺運，還要盡量避開6大禁忌。

●養生旺運

1.喝粥、熱湯

大寒的「寒」在中醫裡被稱為陰邪，是最寒冷的節氣，也是陰邪最盛的時期，因此可以喝熱湯或粥補身體，其中喝粥除了能養胃，還可以暖身體，若用羊肉、豬大骨、烏骨雞、鱔魚熬煮湯，也有旺氣血，使精力旺盛的效果，外出就不怕寒冷。

2.多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃

大寒時可以多吃龍眼、黑芝麻、山藥、核桃，能讓身體暖和、抗寒，還可以避免寒氣滲入骨頭，造成骨頭酸痛。

3.睡前泡澡

外出回到家後，可以在睡前泡熱水澡，讓筋骨舒緩，還可以活絡筋骨，避免冷冬造成骨頭過度僵硬。

●大寒禁忌

1.切忌食生冷食物

大寒是一年最冷的一天，若吃太多冰冷的食物，容易造成手腳冰冷，除此之外，寒氣太重也容易引發頭痛氣血不順。

2.大寒不宜過早外出

大寒天氣寒冷，年紀大的長輩若太早出門，心血管收縮比較不舒服，若一定要早上出門，建議多穿衣服。

3.忌運動激烈

大寒天氣較寒冷，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，此外，大量出汗也容易使皮膚毛孔打開，稍不注意被寒氣入侵，身體就容易感冒而導致不適，而且老人也容易有心血管疾病發生，因此大寒時應盡量避開過度運動。

4.睡眠時間要充足

俗話說「秋冬養陰」，一天晚上21點起就是陰氣的開始，因此大寒後最好早睡晚起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓身體不斷活化。

5.少喝酒

大寒時喝酒，容易有短暫發熱感，等到熱感消退時，體溫會極速下降，溫差過大易導致感冒，重者容易使人失溫導致猝死。

6.暖氣不宜過強

平時有使用暖氣的民眾，大寒節氣不宜開過強，以免皮膚乾燥導致乾癢傷害角質層。