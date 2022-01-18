在胡塞組織(Houthi movement)利用無人機向阿拉伯聯合大公國發動恐攻的隔天，由沙烏地領導的阿拉伯聯軍立即發動報復空襲，轟炸了葉門首都沙那的一棟公寓，造成大約14人死亡。

路透社會報導，沙烏地官方媒體表示，周二上午，聯軍對胡塞組織在沙那的據點發動轟炸，這是對前一天胡塞組織對阿布達比無人機攻擊的報復。聯軍還表示，成功在邊界擊落了8架飛往沙烏地阿拉伯發射的無人機。

據初步估計，阿拉伯聯盟的攻擊著重在一名胡塞組織前軍官的家中，造成約14人死亡，是2019年以來，首都沙那最慘重、最致命的空襲。

醫療消息人士表示，這場空襲將前軍官本人，以及他的妻子、他25 歲的兒子和其他家庭成員都炸死了。

胡塞組織所回報的死亡人數則與阿拉伯聯盟的說法不同，胡塞政府副外長在推特上說「襲擊造成約20人死亡」，而胡塞組織的電視台Al Masirah則報導「至少12 人死亡、12人受傷」。

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星期一，胡塞組織對阿聯的兩處地點發動無人機襲擊，導致油罐車發生爆炸，造成3人死亡，並在阿布達比機場附近引發大火。阿聯第一時間表示「保留對恐怖攻擊做出反應的權利」。