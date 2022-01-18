高雄長期存在空汙問題，市府推動校園「雙機政策」，在工業區周邊學校裝設冷氣機與空氣清淨機，但緊鄰仁武工業區的竹後國小全校僅52人，卻裝設80多台冷氣機，出現「學生比冷氣機還要少」怪象。對此，教育局今（18）日解釋，大部分是企業指定捐贈，基於資源分配公平原則，針對學校已安裝設冷氣空間，教育局不會重複補助安裝冷氣。

有家長投訴媒體質疑，竹後國小學生人數這麼少，但冷氣卻裝這麼多，就連不常使用的教室也安裝，認為學校冷氣夠用就好，況且學校接受企業捐贈，電費不算的話，每年保養費少說4萬元。

校方說明，現有冷氣機是2019年「班班雙機」政策下安裝，由於學校位在仁武工業區，獲得周遭企業善意捐贈，學校立場不可能拒絕。至於電費來源，由師生每學年交500元共同支付，其中100元用作保養維修，有吹冷氣就計費，若到了學期末還有剩餘則歸還師生。

高市教育局回應，經瞭解該校於2019年接受企業指定捐贈全校裝設冷氣設備；而「班班有冷氣」政策安裝空間包含一般教室、專科教室、圖書室等學生使用之教學及活動空間；基於資源分配公平原則，學校已安裝設冷氣空間，教育局不會重複補助安裝冷氣。