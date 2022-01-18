去年在東京奧運勇奪桌球混雙銅牌的台南桌球好手鄭怡靜，今天巧扮觀光推手，配合家鄉歸仁區公所推展美食觀光活動，現身抽獎並推薦歸仁美食；她說，自己回歸仁最喜歡吃牛肉湯、薑母鴨等美食，她也不藏私推薦名單，希望更多人來品嘗歸仁美食。

歸仁區長魏文貴說，歸仁美食行銷首部曲去年10月起結合「我在歸仁的大小事社團」辦理美食票選、美食推薦抽好禮等活動，共計有上百間店家被提名票選、上百篇美食推薦文，眾多在地口袋名單曝光，早餐、火鍋、甜點應有盡有。

為獎勵參與本次票選及推薦美食的民眾，公所提供多項摸彩品，第一階段前已於17 日完成票選及摸彩，今天下午進行美食推薦抽好禮，特別邀請「歸仁之光」鄭怡靜擔任本次抽獎重量級嘉賓。

鄭怡靜今天除了擔任抽獎嘉賓，抽出多項好禮得主外，她也特別加碼提供1支簽名球拍及3張球員卡，讓本次參與活動的美食推薦者們統統有獎，公所也準備薑母鴨等家鄉美食，感謝她的辛勞。

歸仁區公所指出，中獎名單可至社團或公所臉書粉絲專頁查詢，目前歸仁美食行銷第三部曲正如火如荼規畫進行，希望增進歸仁觀光效能並振興歸仁經濟。