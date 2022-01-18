《國防新聞》（Defense News）報導，美國海軍希望進一步加快核子動力攻擊潛艦的建造速度，並讓下一代核子動力彈道飛彈潛艦盡快服役，以確保擁有足夠的水下戰力對抗中國大陸，不過專家指出，美國正面臨包括人力、經驗、供應鏈等多方面問題，對整體計畫構成艱鉅挑戰。

根據報導，由於洛杉磯級（Los-Angeles class）正逐步退役，美國海軍攻擊潛艦數量預計在近幾年步入低谷；雖然在進一步評估後，部分洛杉磯級的使用壽命能在不進行額外工程下獲得小幅度延長，但仍難以完成拜登（Joe Biden）政府的66至72艘攻擊潛艦目標，更不用提川普（Donald Trump）執政時期要求的72至78艘了。

《國防新聞》表示，維吉尼亞級（Virginia-class）攻擊潛艦的承包商通用動力電船（General Dynamics Electric Boat）和杭廷頓英格斯工業（Huntington Ingalls Industries），雖然持續努力推進造艦計畫，但仍難以按時向美國海軍交付新艦，目前每艘維吉尼亞級第4批次（Block IV）的建造週期為約70個月，遠高於目標的60個月。

通用動力電船總裁葛拉尼（Kevin Graney）承認，該公司在吸取教訓方面做得不理想，就算新員工提出較為有效的作業流程，也不一定能被接受為新的標準作業程序，新冠肺炎（COVID-19）疫情也對工程造成極大影響。

另外，該公司的員工離職率相當高，且整個美國造船業都很難找到願意入行的工人；更糟的是，由於美國海軍下一代核子動力彈道飛彈潛艦哥倫比亞級（Columbia-class）的優先等級更高，許多最優秀、最有經驗的員工正被轉移到該項目中，導致維吉尼亞級建造計畫的人力問題更加嚴重。

葛拉尼還指出，美國潛艦建造計畫的供應基礎「很脆弱」，雖然為加速建造維吉尼亞級，供應鏈已有所加強，但為迎接哥倫比亞級的量產計畫，要如何讓關鍵供應商獲得「真正的強化」，是美國下一個須克服的障礙。