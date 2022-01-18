這次青年彩繪師是由牧田創意彩繪工作室的靈魂人物陳詩薏創作。（石岡區公所提供／王文吉台中傳真）

繽紛色彩十分活潑，為老舊擋土牆注入新活力。（石岡區公所提供／王文吉台中傳真）

美麗的3D彩繪牆。（石岡區公所提供／王文吉台中傳真）

美麗的3D彩繪牆。（石岡區公所提供／王文吉台中傳真）

邊坡前後對比照。（石岡區公所提供／王文吉台中傳真）

台中市石岡區國中巷是石岡國中通學要道，因邊坡老舊長滿青苔影響觀感，石岡區公所委託青年彩繪師透過3D彩繪手法，以愛護水資源為題材，將大甲溪及區內重要景點及活動等元素畫入牆體，繽紛色彩十分活潑，也為老舊擋土牆注入新活力，給孩童一個開心上學的路。

民政局長吳世瑋表示，石岡是大甲溪流經的區域，豐沛的水源與優質的土壤，孕育豐富的農特產。公所挑選熱氣球嘉年華、水漾藝術燈節、情人木橋、水果等代表元素畫進牆體，不僅讓遊客瞭解石岡在地特色，也給每日往返石岡國中的師生們一個與眾不同的上下學路途。

此外，第二期彩繪牆公所也正積極向中央爭取經費中，期望後半段牆面彩繪今年能順利開工，讓彩繪牆更加完整。

石岡區長劉素幸說明，這次青年彩繪師是由牧田創意彩繪工作室的靈魂人物陳詩薏創作，她在求學階段即獲得全國室內設計透視繪圖比賽亞軍，創作的壁面地景彩繪多達上百幅，作品遍佈全臺灣，近期金門IG打卡熱門景點「浮起來的斑馬線」也是由她創作。

劉素幸表示，這次國中巷彩繪以珍愛地球保護大甲溪為主題，帶來新奇的3D彩繪藝術創作，包含打開水龍頭帶出七彩色的水流、象徵土牛運動公園的七彩跑道，並由石岡吉祥物水滴寶寶介紹石岡特色活動及景點，盼讓行經民眾都能感染快樂心情。

梅子里長郭光勇及石岡國中校長廖玉枝也讚許石岡區公所美化擋土牆。郭光勇表示，國中巷擋土牆老舊斑駁佈滿青苔，他便建議公所透過創意彩繪美化，非常感謝公所採納建言，把石岡特色行銷出去；廖校長也感謝劉區長在通往學校的路上給予美麗的彩繪牆，讓學生在轉彎處遇見石岡的美好。