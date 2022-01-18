女星柯佳嬿演出《小資女孩向前衝》、《必娶女人》等劇皆創下不錯收視率，更憑著神劇《想見你》中一人分飾兩角的精湛演技，奪下第55屆屆金鐘視后，紅遍兩岸三地；加上與老公坤達感情穩定，可說是事業與愛情兩得意。柯佳嬿今(18)日在IG詮釋「活在當下」，才能「真切又完整的擁有這一刻」，對生活的體悟讓網友深感共鳴，2小時便吸引3.4萬人按讚；畫面中柯佳嬿微低調「變裝」，但仍遮不住她的精緻神顏值。

柯佳嬿今(18)日在IG分享下午茶日常，只見她戴著紫藍色圓邊奔尼帽，右手扶著透明寬框大眼鏡邊緣，微低調「變裝」但仍遮不住精緻顏值，身穿淡白卡其外套內搭黑毛衫；背後是枝葉稀疏的樹影透出陽光好天氣，面前放著兩根看似蛋捲的小點心，加上一個保溫杯可看出正在享受下午茶。

柯佳嬿寫道：「大家都說要活在當下，到底怎樣算活在當下？對我來說，活在當下就是，專心眼前正在做的事情，如此而已。不要想著等一下或明天的事，甚至不要想著下週的行程。如果你正在喝茶，那就好好的去感受這杯喝茶。如果你正在看一本書，那就好好的投入文字世界。專注並感受我們正在做的事情，不管我們現在正在做什麼，心無旁騖，別無其他。那我們就可以算是真切又完整的擁有這一刻了。」

柯佳嬿最後說：「我是這麼想的。#自拍後有好好吃飯#吃完飯有好好發文」，她這番生活體悟讓網友深感共鳴，讚道：「我現在看著你的照片想著妳，我活在當下」、「謝謝分享，針對這類的問題我還真的煩惱了一陣子，終於在今天得到了解答，不愧是摩羯座的」、「柯仙說的是正念，我覺得不容易做到呀」、「好可愛」，也有人歪樓：「我也想這樣跟我老闆說，讓我活在當下的滑一下手機八，但他好像不太認同」，2小時便吸引3.4萬人按讚。

柯佳嬿主演的愛情影集《無神之地不下雨》日前舉行最終回放映及簽書會活動，由於本(1)月10日是柯佳嬿的生日，工作人員早默默籌備好，直到活動快結束時，突然現場暗下，全場粉絲一起唱生日快樂歌；許到第三個願時，柯佳嬿開玩笑問：「許光漢應該不會從後面走出來吧？」原來她每次要到許願時，就會想到《想見你》的劇情，所以第一個想到的不是老公謝坤達，竟是老搭檔許光漢，可見金鐘視后入戲太深啦。