一位44歲男性，患有糖尿病、高血壓及腦中風，定期在醫院、診所領取慢性處方箋，卻有跨院重複用藥情形，2顆不同外觀的降血壓藥物，具有相同作用機轉，容易導致低血壓，所幸看診的醫師即時運用健保雲端查詢系統新功能「同藥理機轉重複用藥主動提示功能」，完整掌握病人手中餘藥現況。

為守護民眾用藥安全，健保署提供「健保醫療資訊雲端查詢系統」的「跨院重複開立醫囑主動提示功能(API)」，去年10月擴大新增5類高風險藥品「同藥理機轉同劑型」重複用藥主動提示，比傳統「同成分同劑型」檢核更加嚴謹，促進病人用藥安全再升級，推估新功能可嘉惠近3萬7千位病人，於診間醫師開立處方時，即時回饋病人重複用藥情形。

5類高風險藥品包含降血壓、降血脂、降血糖、抗血栓及前列腺肥大用藥等，善用新功能API可避免病人因重複服用同類藥物，造成低血壓、肝損傷、橫紋肌溶解、低血糖及出血的風險。

健保署提醒民眾，就醫時可請醫師查詢健保雲端查詢系統，以完整瞭解領藥情形，也可自行下載「健康存摺」並運用眷屬管理，了解自身及父母、子女的領藥情況，於看診時提供醫師參考，一起守護家人健康。