馬丁路德金恩紀念日假期結束後，美國10年期公債殖利率飆升5 個基點、至 1.8305%，2年期美債殖利率更是睽違2年衝破1%、來到1.0364%，顯示市場對於通膨預期、美國聯準會將激進升息，導致美股期貨周二盤前大跌超過350點，那斯達克100指數期貨更是重挫超過2%，台積電ADR大跌超過3%。

截至台灣時間18日晚間5點35分，道瓊期指下跌349.5點或0.97%、暫報35,604點；標普500期指下跌59.6點或1.28%、暫報4,602.7點；那斯達克100期指下跌308.5點或1.98%、暫報15,303.1點。

5大科技巨頭盤前股價全倒、跌幅達到2%之上，電動車大廠特斯拉股價則是下跌超過2.5%，半導體股表現也是相當慘烈，英特爾、AMD以及NVIDIA跌幅均來到2%以上，台積電周二台股大跌超過3%，台積電ADR盤前延續跌勢、跌幅來到3%。

費城聯邦儲備銀行行長哈克 (Patrick T. Harker)接受外媒採訪表示，今年美國聯準會可能會升息3、4次，藉此應付高升的美國通膨表現，美國聯準會主席鮑爾也指出，今年將推動升息政策，藉此控制通膨走勢。