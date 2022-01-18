喜歡做瑜珈的夏儂（Shannen Michaela），在TikTok擁有百萬粉絲，昨(17日)上傳了「青蛙式」的姿勢，推廣每天只要練習1分鐘，就能減輕壓力及焦慮，還有助消化及緩解抽筋。沒想到底下網友大歪樓，覺得這姿勢太引人遐想，笑稱「應該是每天練習1分鐘，懷孕機率增加90%」。

長相清秀甜美的夏儂（Shannen Michaela），常常在影音社群網站TikTok分享高難度的瑜珈動作，讓許多網友相當崇拜，昨天上傳的這支影片中，夏儂對著鏡頭露出甜笑，接著開始示範「青蛙式」，首先像青蛙那樣趴在地上，雙膝漸漸向左右兩側打開，最後雙腿呈現近180度，下半身貼緊地面，雙手向前撐住，最後上半身向前趴下。

夏儂向粉絲表示，瑜珈有很多好處，而這個青蛙式，如果每天練習1分鐘，就能有效將壓力及焦慮釋放掉，還有助於腸胃道消化及緩解抽筋。這支影片在短短一天就得到6萬6600個讚好、4千多的分享。

影片也引起網友討論，網友們紛紛表示，「我做了，但爬不起來」、「真希望我做得到」，底下也有許多網友覺得這姿勢太誘惑了，或許能增進夫妻情趣，笑稱「妳讓許多男生超開心」、「每天練習1分鐘，懷孕機率增加90%」、「這應該叫『兒童撫養』姿勢」、「如果我做的話，會被老公纏上的」。

據了解，瑜珈裡青蛙趴(Frog pose)這個姿勢是從芭蕾訓練延伸而來的，透過趴著的動作訓練開胯與開髖，矯正體態的同時也能回正骨盆，不僅能縮臀還能瘦小腹，雖然動作看起來簡單，但姿勢不正確可能造成腰椎與骨盆的錯誤擠壓和嚴重運動傷害。