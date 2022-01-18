女大生「1人飾2角」擊退變態噁男！1名女大生日前被男網友傳訊騷擾，對方不斷要她到廁所馬上拍裸照，她最後不堪其擾決定使出絕招，就是模仿母親的語氣不斷傳訊教訓對方「我女兒才15歲你知道嗎」、「如果你不回覆我，我立刻報案」，對方最後嚇到狂說「阿姨對不起」，對話截圖曝光笑翻眾人。

該女大生在Dcard上發文表示，她現年15歲，日前被1名男網友不斷傳訊息搭訕，2人聊天一陣子後，對方就向她要她的裸照，男網友當下要她「馬上去廁所拍」，見她婉轉拒絕，男網友則繼續說「拜託嘛，我現在想看」，並要她向家人稱去廁所一下拍裸照，最後她被問到不耐煩，決定使出「大招」。

男網友不斷傳訊息搭訕，並想要女大生的裸照，要對方「馬上去廁所拍」，見對方婉轉拒絕，繼續說「拜託嘛，我現在想看」。（翻攝自Dcard）

1名女大生日前被男網友傳訊騷擾，對方不斷要她到廁所馬上拍裸照，她最後不堪其擾決定使出絕招，就是模仿母親的語氣不斷傳訊教訓對方。（翻攝自Dcard）

該女大生先傳訊息說「你等我一下，我媽叫我」，接著她就在訊息中「模仿母親語氣」說「我女兒才15歲你知道嗎」、「如果你不回覆我，我立刻報案」、「你想對孩子做什麼」、「你是1個成年人居然說這種話」、「請你父母當面跟我談」等內容，而對方則嚇到一連說了好幾次對不起，稱不是故意「阿姨對不起」。

其他網友則留言「快笑死，妳模仿長輩打字也太像」、「超好笑，那個句號跟不知其所以的逗號頓號真的超像長輩」、「快笑死，對方活該，但前面道歉感覺對方很熟練欸...不知道騙了幾個了」、「真的笑死，相信真的有效」、「有沒有興趣繼續更新這系列，太好笑了我好愛」。