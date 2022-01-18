屏東警察局將科技結合訓練，打造300度螢幕情境模擬強化員警臨場反應。（謝佳潾攝）

屏東警察局將科技結合訓練，打造300度螢幕情境模擬強化員警臨場反應。（謝佳潾攝）

屏東警察局將科技結合訓練，打造300度螢幕情境模擬強化員警臨場反應。（謝佳潾攝）

近年「襲警」事件頻傳，攔檢不停、駕車衝撞、持刀攻擊等，時有耳聞，屏東縣政府警察局為保障第一線執法人員安全，特別打造互動式情境模擬靶場，以300度寬視野螢幕呈現700多種寫實執勤狀況，強化訓練員警臨場反應。

「這是南台灣唯二的互動式模擬靶場。」屏東縣警局總教官陳國文指出，這套互動式情境模擬靶場，是由警政署斥資1500萬餘元打造，除了屏東外只有台南有，它是透過電腦科技模擬執勤情境，內容包含家暴案件、取締酒駕、追捕歹徒、聚眾鬥毆等計有700多種執勤可能會遇到的突發狀況。

他說，這套系統除可讓執法人員面對四周危險情境互動演練外，也能讓員警有身歷其境的感受，且還能因應各種不同治安狀況自製影片，而為提高學習成效，在訓練過程中或結束後，也可利用回播或暫停系統，由訓練教官隨時針對狀況作講評和最直接的指導。

他強調，這套配置採最先進技術，以180度及300度寬視野螢幕的方式模擬出寫實的執勤狀況，也就是真實模擬來自四面八方的危險，好訓練員警正確移位防護、警戒，以及正確的用槍時機。

參加訓練的屏東分局歸來所警員韓君陽說，這套系統很靈活，除有許多情境可以運用外，還能結合實務，對她來說有很大的助益，透過這些模擬訓練，能讓她在實地遇到狀況時比較穩定；而另名崇蘭所警員蔡佳芹指出，街頭臨場感的訓練讓她覺得很貼近真實，可有效減少警員在街頭遇到狀況時受到的傷害。

屏東縣警局長劉印宮表示，盼透過這套系統，精進員警的執勤技巧，也彌補年輕同仁執勤經驗不足的缺點，讓執勤安全得到更大的保障。