台中市議會國民黨團18日舉行黨團會議，黨團成員推選第3選區市議員吳瓊華擔任書記長，第8選區市議員黃健豪接任執行長，市議員張廖乃綸、林碧秀、賴朝國與黃仁出任副書記長，協助山海屯等分區聯繫溝通，黨團強調會督促市政建設，全力以赴為市議員年底競選連任目標努力。

今年適逢選舉年，綠營延續中二選區立委補選勝選氣勢，衝擊國民黨選情，吳瓊華強調，民進黨一定會無所不用其極地對市府或國民黨進行抹黑，她要請陳政顯卸職而不卸任，擔任榮譽書記長，繼續給她寶貴經驗分享與建議。

新任書記長吳瓊華為4屆市議員，長期投入鳳凰救護志工，她表示，黨團在市議員陳政顯率領下，做到為市民爭取建設與社福預算，秉持公正立場，展現立法權監督市府執政效率，未來會繼續秉持行政、立法對等原則，展現民意託付。

黃健豪出任執行長，是國民黨的青年議員，曾任國民黨青年團總團長，他說，能歷練議會黨團職務是很寶貴的從政經驗，在議事與議題面盡力相助，也會積極反應青年朋友的需求與意見，讓市政府施政能貼近不同民意，大家一起為年底的連任目標邁進。

副書記長張廖乃綸等議員指出，議員們來自不同選區，為分擔書記長的壓力，會各自在原市區、山海屯區與原住民區域攜手打拚，當地方與黨團、市府的溝通橋梁，讓市府的施政方向與績效能讓民眾了解、不被錯誤訊息誤導。