勤業眾信聯合會計師事務所18日舉辦「2022年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，勤業眾信審計服務部營運長李東峰表示，2021年大陸新股發行數量較2020年上升，掛牌家數為491家、較上年度388家成長26.5％，募資金額高達5367億元人民幣、創下歷史新高。他認為A股市場2022年預估受到美國縮表、加息影響，再加上外國公司問責法案實施，中概股回流上市預計加快，樂觀看待整體表現。

另外看到香港市場去年表現，則罕見出現98家企業掛牌成績的負成長，為2012年掛牌62家、近9年來最低的一年，募資金額也從上年度4001億元港幣，降至3288億元港幣。但在香港大型股部分則因為表現不凡，最大募資股「快手科技」募得483億元港幣、前5大募資金額合計達到1397億元港元、占比達到42％。

勤業眾信總裁柯志賢表示，2021年台灣IPO送件受到疫情等因素影響，呈現時程延宕、進度延後、掛牌數下降。儘管最近疫情再度延燒，以及區域經濟協定RCEP、CPTPP等影響企業布局與經濟活動；同時塞港、缺櫃造成運輸停滯，以及缺晶片、缺料等造成企業營運變數。

但柯志賢表示，未來企業仍將持續聚焦氣候變遷、淨零碳排等永續議題，突破過去關注營收獲利與EPS，轉向聚焦為ESG；同時在疫情洗禮下，數位科技應用與轉型需求相關商機與機遇看旺。即便外在環境持續變化波動，展望2022年台灣IPO市場仍持續審慎樂觀、後勢可期。