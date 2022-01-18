國際獅子會18日前進台東縣鹿野鄉永安國小寒冬送暖，招待全校150多名師生在校園內享用牛排。（蔡旻妤攝）

國際獅子會18日前進台東縣鹿野鄉永安國小寒冬送暖，招待全校150多名師生在校園內享用牛排，由高年級學生替低年級盛熱湯。（蔡旻妤攝）

國際獅子會及財團法人向日葵文教基金會18日前進台東縣鹿野鄉永安國小寒冬送暖，招待全校150多名師生在校園內享用牛排，另贈送數學教材及毛毯。校長林宜茂表示，活動前以線上課程讓學生事先習得西餐禮儀，更因應疫情提早線上教學演練。就讀5年級的黃姓學生說，第1次在校園吃牛排，感到很新奇！

「營養午餐從來沒有煮過牛排，我這塊肉質軟嫩，超好吃！」牛肉在鐵板上滋滋作響，一端上桌學生們迫不及待大快朵頤，不一會兒就盤底朝天詢問「老師，我還可以再加麵嗎？」。

就讀5年級的黃同學說，頭一次在校園裡吃牛排，既新鮮又有趣！就讀6年級，忙著分裝濃湯的周同學說，從佈置場地開始就很期待活動到來，另外，因大桶裝的濃湯很燙，低年級孩子恐怕無法自行以大湯勺撈取，因此今天由高年級學生替學弟妹服務。

林宜茂首先感謝獅子會寒冬送暖，讓偏鄉孩子能享用難得的牛排，他進一步說明，學校藉由活動結合西餐禮儀及品格教育，同時也因應疫情停課不停學，學校教師們以平板、手機等載具進行線上教學，學生除了感恩公益團體的善心外，更賦予活動教學意義。

國際獅子會300F區第十分區主席黃俊銘表示，獅子會以慈善為本，推動的5大志業其中1項為救助飢餓，在台灣或許沒有挨餓吃不飽的孩子，但偏鄉學童平常不容易吃到西餐，希望藉由活動深入偏鄉，關懷學子的需求，未來也將前往台東縣其他偏鄉學校，替學童加菜。